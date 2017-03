Belgisch OM eist 7 jaar tegen Frank Masmeijer

Justitie in België heeft donderdag zeven jaar celstraf geëist tegen voormalig tv-presentator Frank Masmeijer. Hij wordt verdacht van grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Naast de celstraf eist het Openbaar Ministerie een boete van 4000 euro, aldus Masmeijers Belgische advocaat Kris Vincke.

In totaal staan in de zaak 26 verdachten terecht. De celstraffen die justitie eist, lopen op van zes tot tien jaar. Wanneer de uitspraak wordt gedaan, is nog onbekend. Vincke verwacht dat vlak voor de zomer bekend is of en hoe lang Masmeijer de cel in moet. De pleidooien zijn in mei, de advocaat denkt dat de uitspraak niet voor eind juni bekend is.

Masmeijer was in de jaren tachtig en begin jaren negentig een bekend presentator van de NCRV. Hij presenteerde shows als de Holidayshow en Dinges. Toen hij van de televisie was verdwenen, ging hij in België de horeca in. Masmeijer ontkent alle betrokkenheid bij de cocaïnesmokkel.