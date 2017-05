Een 78-jarige vrouw uit Heerde is dinsdag overleden door een verkeersongeval in haar woonplaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De vrouw was bezig met het parkeren van haar auto op de Gerard van Velde Passage in het Gelderse dorp, toen zij door nog onbekende oorzaak de controle over haar voertuig kwijtraakte. Zij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar zij later overleed.