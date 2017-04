Bejaarde man komt om door ongeval bij A10

De automobilist die donderdagavond om het leven kwam door een ongeval bij de A10 bij Amsterdam, is een 85-jarige man. De andere inzittende, een 77-jarige vrouw, raakte zwaargewond en ligt in een ziekenhuis. De politie vermoedt dat de man onwel is geraakt, zo liet ze vrijdag weten.

Het ongeluk gebeurde toen ze vanaf de ringweg A10 de afslag 116 namen naar Amsterdam-Noord. Aan het einde van de afrit reed de man rechtdoor in plaats van links- of rechtsaf. Ook andere voertuigen werden geraakt, maar hierdoor raakte niemand gewond.