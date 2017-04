Begin meivakantie kan leiden tot volle wegen

Het begin van de meivakantie kan vrijdag extra files veroorzaken, verwacht de ANWB. Leerlingen uit het basis- en het voortgezet onderwijs hebben vrij tot en met zondag 30 april en dat geldt voor alle regio’s.

Het onderwijs mag afwijken van die reguliere data en er een weekje aan vastplakken. De ANWB denkt niettemin dat de meeste mensen vrijdag al vertrekken naar hun vakantiebestemming in binnen- of buitenland.

Vooral op de wegen naar de recreatiegebieden in het midden en zuiden van het land zal het s’ middags drukker zijn dan gebruikelijk. „De filekans is het grootst op de snelwegen rond Amersfoort (A1, A28), de A12 Utrecht - Arnhem en op de wegen richting de Hollandse- en Zeeuwse kust”, voorziet de verkeersdienst van de ANWB.

Wie de grens overgaat hoeft niet te vrezen voor verkeersdrukte. In de ons omringende landen is er geen schoolvakantie. Alleen op 1 mei, de Dag van de Arbeid, is het drukker dan normaal. De eerste meidag is in vrijwel heel Europa een feestdag.