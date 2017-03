Bedrijven Den Bosch beschadigd door brand

Door een grote brand op een industrieterrein in Den Bosch hebben dinsdagavond laat zeker twee bedrijven en een woning schade opgelopen. De brand is inmiddels onder controle, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Het vuur woedde bij Banden- en Carecenter Duijts. Het ging volgens de brandweer om een „behoorlijke brand”. Ook een aangrenzend autobedrijf aan De Meerheuvel heeft schade. Een naastgelegen huis liep volgens de woordvoerder in elk geval rookschade op. „En mogelijk meer.”

De brandweer moest bij het bluswerk voorzichtig te werk gaan vanwege de aanwezigheid van gasflessen. Die werden gekoeld met een waterkanon. De brand woedde in de omgeving van snelweg A59, waar Rijkswaterstaat uit voorzorg een oogje in het zeil hield. „Er is geen daar overlast geconstateerd”, aldus de woordvoerder.