„Bedrijfsleven moet meer aan de poëzie”

Een vergadering op het werk openen met poëzie. Namens de organisatie een gedicht twitteren. Een prachtig vers toevoegen aan de digitale handtekening van de onderneming. Of desnoods een gedicht op de koffieautomaat op kantoor plakken. De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) hoopt Nederlandse en Vlaamse bedrijven en organisaties te porren om mee te doen aan de Gedichtendag op 26 januari, de aftrap van de Poëzieweek.

Eerder deden bijvoorbeeld de KLM, de ANWB en UNICEF al mee aan Gedichtendag. Er moet meer inzitten, denkt de CPNB. „Poëzie is immers overal te vinden.”

Poëziefans kunnen zich tijdens de Poëzieweek weer laven aan gedichten en alles wat daarmee van doen heeft. Scholen, bibliotheken, uitgeverijen en culturele instellingen in Nederland en Vlaanderen houden activiteiten om poëzie over het voetlicht te brengen.

Het thema dit jaar is humor. „Gedichten worden in onze contreien eerder met ernst dan met humor geassocieerd. Het verdriet is eindeloos en de liefde hopeloos. Toch wordt er ook heel wat afgelachen in poëtenland”, weten de organisatoren van de Poëzieweek.

Jules Deelder is verantwoordelijk voor het Poëziegeschenk dat in 2017 bij de Poëzieweek hoort.