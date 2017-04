Bankje Russisch oorlogsmonument gestolen

Enkele dagen voor de herdenking van de moord op 77 Sovjetsoldaten in de Tweede Wereldoorlog is het bankje bij het monument in Leusden gestolen. Deze week werd ontdekt dat het was verdwenen.

„Dit is ongevoelig en onfatsoenlijk”, reageert Stichting Russisch Ereveld, die hoopt dat de dader zich bedenkt en het bankje al dan niet anoniem terugbrengt. Het houten bankje was een van de 275 exemplaren die bank Van Lanschot op bijzondere plekken in het land liet plaatsen.

De gemeente Leusden heeft vrijdag een nieuwe bank geplaatst bij het monument. Dat ligt bij Kamp Amersfoort, waar de Sovjetsoldaten gevangenzaten. Zondagochtend vroeg worden bij het monument 77 kaarsjes geplaatst ter nagedachtenis aan de 77 die er 75 jaar geleden door de Duitsers werden doodgeschoten.

Op het Russisch Ereveld, op de nabijgelegen Amersfoortse begraafplaats Rusthof, liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de voormalige Sovjet-Unie begraven.