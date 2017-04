Bandenopslag weg uit Someren na enorme brand

De omstreden bandenopslag in Someren die in november werd verwoest door een dagenlange brand vertrekt definitief uit de gemeente. De gemeente Someren heeft met het bedrijf een definitief akkoord bereikt over de aankoop van het terrein. Een mogelijke doorstart is daarmee van de baan, is dinsdag aan de inwoners van het dorp gemeld.

De gemeente betaalt bijna 9 ton voor het terrein en de handtekeningen onder het koopcontract zijn gezet, aldus een woordvoerder in een toelichting.

Door onbekende oorzaak vloog een enorme berg banden destijds in brand. Pas dagen later, toen de brandweer een geschikte blusmethode had gevonden, werd het vuur gedoofd.

In verband met onrust onder de bewoners wilde de Brabantse gemeente een herstart van het bedrijf voorkomen. De bedrijfsactiviteiten zijn inmiddels beëindigd. De eigenaar is nog bezig met opruimwerk en moet de bodem nog saneren.