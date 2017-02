Badr Hari moet terug de cel in

De Amsterdamse kickbokser (32) Badr Hari moet zijn resterende gevangenisstraf uitzitten. De Hoge Raad bevestigde dinsdag in een arrest zijn veroordeling door het gerechtshof in oktober 2015. Zijn advocaat Bénédicte Ficq zei dat Badr Hari de celstraf „zo snel mogelijk” wil uitzitten.

Het gerechtshof in Amsterdam vond bewezen dat Hari zich schuldig heeft gemaakt aan een serie mishandelingen en pogingen daartoe in het Amsterdamse uitgaansleven, waaronder die van zakenman Koen Everink in de Amsterdam ArenA tijdens Sensation 2012. Het hof stelde in het vonnis dat Hari „op grove wijze” misbruik had gemaakt van zijn fysieke overwicht op de slachtoffers. Als professioneel kickbokser had hij „als geen ander” zich bewust moeten zijn van de schade die hij kon aanrichten. Hari kreeg twee jaar celstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Een deel daarvan zat hij al in voorarrest uit.

Volgens Ficq is haar cliënt „uiteraard” bereid de rest van de celstraf uit te zitten en en zal met justitie worden overlegd of hij binnen enkele weken kan beginnen met het uitdienen van de resterende straftijd. Zij schat de openstaande tijd op zes tot zesenhalve maand.

De klachten in cassatie beperkten zich tot mishandeling van de inmiddels overleden Everink en een poging tot zware mishandeling met een kapotgeslagen glas van een bezoeker van de club Jimmy Woo. Het bewijs hiervoor zou volgens de advocaat van de kickbokser onvoldoende en onbegrijpelijk zijn gemotiveerd. De Hoge Raad is het daar niet mee eens.

Badr Hari verblijft sinds zijn veroordeling meestal in Marokko. Of hij daar nu ook is, is niet bekend.