Badr Hari meldt zich voor restant gevangenisstraf

De Amsterdamse kickbokser Badr Hari (32) is maandag begonnen aan zijn resterende gevangenisstraf. Hij heeft eerder op de maandag in het kader van de zelfmeldprocedure gehoor gegeven aan de oproep zich te melden bij een gevangenis in Nederland, maakte het ressortsparket van het Openbaar Ministerie in Amsterdam bekend.

Hari werd in oktober 2015 in hoger beroep veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk voor meerdere geweldsdelicten. Deze straf werd begin februari van dit jaar onherroepelijk. Hari heeft een aantal maanden in voorarrest gezeten. Hij moet nu nog iets meer dan zeven maanden van zijn straf uitzitten.

De Hoge Raad bevestigde in februari in cassatie de veroordeling van de vechtsporter door het gerechtshof uit oktober 2015. Het hof achtte hem schuldig aan een serie mishandelingen en pogingen daartoe in het Amsterdamse uitgaansleven, waaronder die van zakenman Koen Everink in de Amsterdam ArenA tijdens Sensation 2012.

Hari verbleef bij het onherroepelijk worden van zijn straf in Marokko, maar zijn advocate Bénédicte Ficq gaf meteen na dat arrest van de Hoge Raad aan dat de kickbokser zijn celstraf zo snel mogelijk wilde uitzitten.