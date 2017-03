Ayrault kraakt Turkse uitspraak over nazi’s

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Marc Ayrault, heeft maandag recente uitspraken van Turkse politici over nazisme en facisme in Nederland en Duitsland „onaanvaardbaar” genoemd. Turkije zou er volgens hem beter aan doen zelf het Europese mensenrechtenverdrag na te leven.

Turkse leiders hebben Duitsland en Nederland van nazi-praktijken beschuldigd, omdat ze zouden dwarsbomen dat Turkse politici campagne komen voeren voor het referendum van 16 april over het politieke stelsel in Turkije. Dat moet van president Erdogan van de partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK) een presidentieel systeem worden met buitengewoon veel macht voor de president.

In Turkije is in juli vorig jaar een bloedige mislukte staatsgreep gepleegd. Nu zitten bijna tweehonderd journalisten gevangen, naar schatting meer dan 45.000 mensen zijn als mogelijke samenzweerders gevangengezet en circa 130.000 mensen zijn op grond van verdenkingen op staande voet uit overheidsdienst ontslagen.