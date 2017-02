Aydin C. blijft tot eind toe zwijgen

„Het enige wat ik wil zeggen is dat alles al is gezegd door mijn advocaat.” Zo luidde woensdag het laatste woord van de 38-jarige Tilburger in de laatste zitting van zijn strafproces in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam.

Aydin C. staat terecht voor onder meer aanranding en afpersing via de webcam. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat de 38-jarige Tilburger tien jaar en acht maanden de cel in. Hij zou 34 minderjarige meisjes en vijf homoseksuele mannen hebben afgeperst nadat hij ze eerst had verleid tot seksuele handelingen voor de webcam. Een van zijn vermoedelijke slachtoffers, het Canadese tienermeisje Amanda Todd, pleegde in 2012 zelfmoord nadat ze jaren digitaal was gestalkt.

C. wordt ook beschuldigd van productie, bezit en verspreiding van kinderporno en van oplichting, identiteitsfraude, computervredebreuk en drugsbezit.

De rechtbank doet op 16 maart uitspraak. Aydin C. liet woensdag ook weten dat hij daar zelf niet bij zal zijn.