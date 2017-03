Een 29-jarige automobilist uit Hasselt (Overijssel) is woensdagavond verongelukt in Rouveen (gemeente Staphorst). Hij reed volgens de politie door nog onbekende oorzaak de Dedemsvaart in.

Omstanders schoten te hulp, maar het slachtoffer overleed korte tijd later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.