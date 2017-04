Automobilist rijdt in op voetgangers

De politie heeft een 25-jarige automobilist uit Prinsenbeek aangehouden die tijdens de Koningsnacht in Breda op drie voetgangers zou zijn ingereden.

Na het incident ging de bestuurder er vandoor in de auto, maar agenten troffen hem niet veel later aan op een parkeerplaats in Etten-Leur. Volgens de blaastest had de automobilist te veel gedronken.

Twee mannen die werden aangereden, een achttienjarige uit Gilze en een twintigjarige uit Hoogerheide, zijn in het ziekenhuis behandeld. De derde, een 21-jarige inwoner van Etten-Leur raakte lichtgewond.