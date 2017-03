Automobilist richt ravage in huizen aan

Een automobilist is maandagavond in Wildervank (Groningen) een huis binnengereden, nadat hij eerder tegen een geparkeerde auto was gebotst. De geramde auto schoot door een ander huis.

Beide woningen zijn voorlopig onbewoonbaar. In de huizen vielen geen gewonden. Na het aanrichten van de ravage sloeg de bestuurder op de vlucht, maar de politie kon hem kort daarna aanhouden. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Bij de man wordt een bloedproef afgenomen, omdat de politie vermoedt dat hij overmatig alcohol heeft gebruikt.

Van een van de twee onbewoonbare huizen is de voorgevel zwaar beschadigd.