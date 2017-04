Een 33-jarige man uit Den Haag is zondag overleden, nadat hij in Numansdorp (Zuid-Holland) met zijn auto tegen een pijler van een viaduct was gebotst.

De man raakte door onbekende oorzaak van de weg en botste vervolgens tegen de pijler. Hij werd zondagochtend gevonden door een voorbijganger die de politie waarschuwde. De Hagenaar overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.