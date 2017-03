Automobilist opgepakt voor hinderen ambulance

Een 46-jarige automobilist uit Roosendaal is vrijdagavond aangehouden omdat hij op de A59 van Heesch naar Den Bosch een ambulance ernstig hinderde. De ambulance was met hoge snelheid en werkende licht- en geluidssignalen op weg naar het ziekenhuis in Den Bosch met een patiënt in levensbedreigende situatie. De bestuurder van de auto volgde de ambulance nagenoeg continu op zeer korte afstand. Op een bepaald moment haalde hij in en ging voor de ambulance in de remmen.

De politie neemt het incident hoog op omdat mensenlevens op het spel zijn gezet. De Roosendaler werd aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag, aldus de politie zaterdag. Zijn auto is in beslag genomen.