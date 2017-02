Een automobilist in Nuenen heeft het zondagmorgen wel heel bont gemaakt. Bij een grote verkeerscontrole bleek dat de man maar liefst op zeven punten fout zat. Hij had geen rijbewijs, zijn auto was onverzekerd, een van de koplampen was kapot en de auto had geen APK. Daarnaast beschikte de aanhangwagen niet over deugdelijke verlichting en had de man geen identificatiebewijs bij zich.

Ook droeg de man geen gordel. De automobilist kreeg een fikse boete voor zijn overtredingen.