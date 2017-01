Automobilist in Den Haag in gezicht gestoken

Een 37-jarige automobilist is zaterdagmiddag op de Hengelolaan in Den Haag in zijn gezicht gestoken. Dat gebeurde volgens de politie vermoedelijk na een verkeersruzie.

Wat er zich precies voor de steekpartij heeft afgespeeld is nog niet duidelijk, maar volgens de bestuurder werd hij ter hoogte van de Vrederustlaan tot stoppen gedwongen. Er stapte een man zijn auto die hem in het gezicht stak. De dader ging er vervolgens vandoor in een auto.

De auto is later in de buurt aangetroffen. Aan de hand van het kenteken probeert de politie de eigenaar van de wagen te achterhalen.