Een auto met een orgaantransport is zondag betrokken geraakt bij een ongeluk op de A12 bij Bodegraven. De auto kon niet verder rijden. Volgens de veiligheidsregio zijn de organen veiliggesteld en op weg naar het ziekenhuis.

Inmiddels is er nog maar één rijstrook dicht in de richting Den Haag, maar er staan wel lange files, zegt Rijkswaterstaat. Omrijden is verstandig, via Gorinchem (A2, A27 en A15). De afsluiting van de rijstrook duurt tot in de vroege avond.