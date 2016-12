In Groningen is zaterdagavond rond 21.30 uur een auto met meerdere inzittenden in het water terechtgekomen. Dat meldt de politie. Een aantal van hen is inmiddels uit de wagen, maar er zitten vermoedelijk nog enkele mensen in.

De auto raakte door onbekende oorzaak te water ter hoogte van de Bornholmstraat.