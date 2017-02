Hulpdiensten hebben woensdag in het Friese Witmarsum een auto uit een vaart getakeld waarin een dode man bleek te zitten. Zijn doodsoorzaak en identiteit zijn nog onbekend.

Nadat iemand de wagen had zien liggen in het water aan de Hemerterlaan, kwamen onder meer duikers in actie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.