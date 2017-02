Audi-bestuurder gepakt voor poging tot doodslag op N2

Een 41-jarige man uit Valkenswaard is dinsdag aangehouden na het tonen van beelden in opsporingsprogramma Bureau Brabant. Op de beelden is te zien dat een Audi A8 op Nieuwjaarsdag een andere auto van de weg drukt op de N2 bij Eindhoven.

De verkeersruzie is gefilmd door de dashcam van een andere auto. Dat filmpje werd massaal gedeeld op sociale media. De Audi-bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag.

Heftige beelden! Deze Audi drukt even een Renault in de sloot https://t.co/SUtErayPdr pic.twitter.com/X60sZcr3hB — Omroep Brabant (@omroepbrabant) 31 januari 2017

In Bureau Brabant deed het slachtoffer zijn verhaal. De man en zijn vriendin liepen diverse verwondingen op.