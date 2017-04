Aspirant-decorandus Zederik overlijdt onverwachts

In Zederik werden woensdag vijf onderscheidingen uitgereikt tijdens de lintjesregen. Er waren echter zes personen voorgedragen.

Afgelopen zaterdag is J. van Oostrum (68) uit Ameide geheel onverwachts overleden, meldde de gemeente Zederik woensdag.

Van Oostrum was onder meer voorgedragen als lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij zich sinds 1983 als vrijwilliger inzette voor de hervormde gemeente van Ameide en Tienhoven. Zo was hij zeventien jaar ouderling en actief als scriba, bezoekbroeder en lid van de evangelisatiecommissie.

De burgemeester overhandigt komende week de onderscheiding aan de familie.