Bij een brand in een loods in het Noord-Hollandse Benningbroek is zaterdagochtend vroeg asbest vrijgekomen. Bewoners van de bijbehorende woonboerderij konden op tijd hun woning verlaten.

Door het asbestgevaar zijn zo’n tien woningen aan de Dokter de Vriesstraat ontruimd. Buren vangen hen op.

De loods moet als verloren worden beschouwd. Wel probeert de brandweer de boerderij te redden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

De Dokter de Vriesstraat is in beide richtingen afgesloten.