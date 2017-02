Artsen tegen euthanasie bij demente ouderen

Een groep van 220 artsen heeft zich vrijdag via een advertentie in NRC Next uitgesproken tegen euthanasie bij demente ouderen. De artsen verklaren dat zij geen euthanasie gaan verlenen aan „patiënten met vergevorderde dementie op grond van een wilsverklaring”.

Als iemand de eerder opgestelde wilsverklaring dat hij dood wil niet meer kan bevestigen, zullen de artsen geen dodelijke injectie toedienen, schrijven ze. „Onze morele weerzin om het leven van een weerloos mens te beëindigen is te groot”, luidt de verklaring.

Met de advertentie willen de artsen een nieuwe discussie starten over levensbeëindiging bij demente ouderen. In december 2015 kwam het ministerie van Volksgezondheid met de ‘Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek’, waarmee mensen met gevorderde dementie vrijwillig uit het leven kunnen stappen, als er een schriftelijke wilsverklaring op tafel ligt (opgesteld toen de patiënt nog wilsbekwaam was), en er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden.