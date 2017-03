Artis bevrucht kwetsbare krokodil kunstmatig

In Artis is deze week een onechte gaviaal kunstmatig bevrucht. Met de inseminatie van deze kwetsbare krokodillensoort heeft de Amsterdamse dierentuin naar eigen zeggen een wereldprimeur. Het is nog niet duidelijk of de poging ook is geslaagd, dat wordt vermoedelijk pas deze zomer bekend.

Over de draagtijd van een onechte gaviaal, die al sinds 1887 in Artis leeft, is weinig bekend. Als de eieren eenmaal zijn gelegd, duurt het ongeveer negentig dagen voordat ze uitkomen. Artis hoopte dat door de herinrichting van het verblijf in 2013 de dieren gemakkelijker konden paren en eieren leggen. Toen een natuurlijke bevruchting uitbleef, werd besloten kunstmatige inseminatie te proberen.

Wereldwijd leven er naar schatting 2500 van deze krokodillen in het wild. Het dier komt voor in Maleisië, zuidelijk Myanmar en op de Indonesische eilanden Borneo, Java en Sumatra.