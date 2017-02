Art Rotterdam trekt 26.500 bezoekers

De beurs voor ‘jonge’ kunst Art Rotterdam heeft in de vijf dagen dat de beurs werd gehouden 26.500 kunstliefhebbers en professionals uit binnen- en buitenland getrokken. Dat zijn er net zo veel als vorig jaar. Volgens de organisatie zondag waren ook de verkopen zeer goed dit jaar.

Zo verkocht Grimm Gallery een 2,5 meter hoge sculptuur van de kunstenaar Matthew Day Jackson aan ING. C & H Gallery verkocht alle kinetische kunstwerken in zijn stand van kunstenaar Zoro Feigl, waaronder twee werken aan Museum Voorlinden van kunstverzamelaar Joop van Caldenborgh, een werk aan een Amerikaanse verzamelaar en diverse werken aan Nederlandse privé- en bedrijfscollecties.

Volgens Fons Hof, directeur van de beurs, zit de „markt voor hedendaagse kunst weer duidelijk in een opgaande lijn. Vooral opvallend is hoe actief de bedrijfscollecties weer zijn in de markt”.

In de Van Nellefabriek in Rotterdam toonden 125 galeries werk van hedendaagse, soms zeer jonge kunstenaars. In het oude distributiecentrum was ook werk te zien van de zestig kunstenaars die in 2015 een stimuleringspremie kregen van het Mondriaanfonds. Ook was er onder meer een videokunstafdeling op deze achttiende aflevering van de beurs.