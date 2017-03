Arriva eerst gericht op hulp aan betrokkenen

Na het ongeval op de onbewaakte spoorwegovergang Oude Trekweg in Harlingen waarbij twee doden vielen, richt vervoersbedrijf Arriva zich eerst en vooral op de opvang van betrokkenen. De slachtoffers vielen toen de auto waarin ze zaten in botsing kwam met een trein van Arriva.

„Onze eerste zorg gaat uit naar opvang van de betrokkenen. Hulpdiensten zijn ter plaatse. De politie verricht onderzoek naar de toedracht van het ongeval”, aldus Arriva in een verklaring. Waaruit die hulp precies zal bestaan, is niet duidelijk. „In verband met het ongeval is er geen treinverkeer mogelijk tussen Harlingen Haven en Dronrijp en vice versa. Er rijden bussen. Ook is een bus ingezet voor geëvacueerde reizigers uit de trein.”