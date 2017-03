Arrestaties witwaszaak Barendrecht en Delft

Op verdenking van witwaspraktijken heeft de politie in Barendrecht drie verdachten aangehouden. Het zijn twee mannen van 24 en 58 en een 52-jarige vrouw. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.

Een woning en een bedrijfspand in Barendrecht en een bedrijf in Delft zijn doorzocht. In en om het woonhuis zijn drie auto’s, een scooter, sieraden en luxegoederen in beslag genomen. Ook namen agenten de administratie en 196.000 euro aan contant geld mee.

De invallen vonden dinsdag al plaats maar werden donderdag pas naar buiten gebracht. Aan de actie deden ook medewerkers van justitie en de Belastingdienst mee.