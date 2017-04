Een 27-jarige man is eind maart in zijn cel gearresteerd omdat hij mogelijk iets te maken heeft met de moord op Vincent Jalink. De 38-jarige Jalink werd in mei vorig jaar doodgeschoten in Diemen.

De verdachte staat volgens het OM overigens woensdag voor de rechter voor zijn mogelijke betrokkenheid bij een andere liquidatie.

Jalink reed die avond in mei met zijn zoontje naar zijn huis in Diemen. Na het parkeren liep iemand op ze af en beschoot Jalink, een bekende van politie en justitie.