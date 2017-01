In zijn cel in een Amsterdams cellencomplex heeft een arrestant van Zuid-Europese afkomst dit weekend zelfmoord gepleegd. De man werd zondagmiddag dood gevonden toen bewaarders zijn lunch kwamen brengen. Reanimatie haalde niets meer uit.

De man zat sinds vrijdag vast. Hij had geen signalen gegeven dat er iets met hem aan de hand was, aldus de politie. Waarvoor de man vastzat is niet bekendgemaakt.