Arrestant Goes niet dood door politieoptreden

Het is niet duidelijk geworden waardoor een dertigjarige man uit Goes vorig jaar overleed nadat hij was gearresteerd, maar zeker is wel dat het niet door het politieoptreden kwam. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag weten. De betrokkenen zijn geïnformeerd door de officier van justitie.

Bij de politie kwam augustus vorig jaar een melding binnen over een verwarde, naakte man, die op de Berkenstraat in Goes liep te schreeuwen. Hij was niet aanspreekbaar. De man verzette zich heftig tijdens zijn aanhouding. Hij verloor toen hij op de grond lag het bewustzijn en overleed. Agenten hebben geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Uit uitgebreid forensisch en toxicologisch onderzoek is niet vast komen te staan waaraan de man overleed. Wel kan worden uitgesloten dat het iets te maken zou hebben met het optreden van de politie.

Als iemand overlijdt na optreden door de politie, volgt altijd onderzoek door de Rijksrecherche en door een andere eenheid.