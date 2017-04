Arnhem: chef-dirigent blijft, vaste gast komt

Het contract van Antonello Manacorda als chef-dirigent van Het Gelders Orkest is verlengd tot en met seizoen 2018-2019. De Italiaan (1970) is sinds 2011 als chef aan het orkest verbonden.

„De samenwerking is uitgegroeid tot een sterke artistieke band, die alleen maar hechter is geworden”, aldus het orkest. Komend seizoen zal Manacorda werken van Brahms, Sibelius, Richard Strauss en Mahler met het orkest uitvoeren.

Het Gelders Orkest wist ook de Duitse dirigent Claus Peter Flor (1953) als gastdirigent aan zich te binden, per 2018-2019. De maestro werkte met onder meer de Berliner Philharmoniker. Flor was in februari bij Het Gelders Orkest. „Door de geweldige klik tussen maestro en musici én de enthousiaste reacties van het publiek, kon het orkest niet anders, dan hem te vragen deze magie voort te zetten.” In zijn eerste seizoen zal hij met Het Gelders Orkest werk Haydn, Beethoven en Bruckner ten gehore brengen.

Het Gelders Orkest moet van de overheid vanaf 2019-2020 verregaand gaan samenwerken met Het Orkest van het Oosten in Enschede, maar hoe dat gestalte krijgt, is nog steeds niet duidelijk.