Arnhem bouwt kunstdepot onder Museum Arnhem

Arnhem gaat een depot voor alle gemeentelijke kunst en archeologie bouwen onder de nieuwbouw van Museum Arnhem. De bouw van het depot kost 2,9 miljoen euro. Dit bedrag komt nog eens bovenop de ruim 11 miljoen euro die de grote verbouwing en uitbreiding van het Arnhemse museum kost. Museum Arnhem gaat vanaf eind dit jaar voor anderhalf tot twee jaar dicht vanwege de bouwactiviteiten, aldus de gemeente Arnhem dinsdag.

Arnhem zocht al jaren naar een nieuwe opslagruimte voor de zeer uitgebreide kunstcollectie, die over acht verschillende locaties is verspreid. Samen met de provincie Gelderland en Nijmegen is lang gezocht naar een pand voor een regionaal depot, maar dat is door allerlei oorzaken nooit gelukt. Het gemeentebestuur heeft nu de knoop doorgehakt en besloten zelfstandig een depot te bouwen.

Het gebouw van Museum Arnhem is gedeeltelijk een monument. Uitbreidingen uit de jaren vijftig van de vorige eeuw worden nu afgebroken, zoals het museum al eerder liet weten. Daarvoor in de plaats wordt een nieuwe vleugel aangebouwd die zich uitstrekt over de stuwwal naar de Rijn. Onder die vleugel is volgens de gemeente voldoende ruimte voor opslag.