Arib tikt Baudet op vingers om rede in Latijn

De eerste voordracht van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet in de Tweede Kamer is hem meteen op een uitbrander van voorzitter Khadija Arib komen te staan. Baudet begon zijn speech met enkele zinnen in het Latijn, en dat zinde Arib niet. „Het Nederlands is de voertaal in ons parlement en dat wil ik graag zo houden”, zei de Kamervoorzitter.

Baudet hekelde in het Latijn, met een toespeling op klassieke redevoeringen van vermaarde Romeinse redenaars als Cicero, het ‘partijkartel’ dat de Haagse politiek in zijn greep zou hebben. „Hoe lang stelt het partijkartel en de baantjescarrousel ons geduld nog op de proef?”, verzuchtte hij. Baudet liet het bij enkele Latijnse zinnen en las vervolgens de Nederlandse vertaling voor, om daarna verder te gaan met zijn betoog.