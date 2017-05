Appeltjes van Oranje voor kinderprojecten

Drie projecten uit Hengelo, Amerongen en Amsterdam om kinderen sterker te maken hebben dit jaar de Appeltjes van Oranje in de wacht gesleept. Het gaat respectievelijk om Ervaringsmaatjes van Stichting Informele Zorg Twente, Stichting Buurtgezinnen.nl en Stichting Weekend Academie.

De Appeltjes zijn jaarlijkse prijzen van het Oranje Fonds voor initiatieven die succesvol verschillende groepen mensen verbinden en een inspiratie zijn voor anderen. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje (gemaakt door prinses Beatrix) en een geldbedrag van 15.000 euro.

Ervaringsmaatjes biedt kinderen die opgroeien met een ziek gezinslid steun van een maatje dat zelf in een soortgelijke situatie is opgegroeid. Buurtgezinnen koppelt overbelaste gezinnen aan een gezin uit de buurt voor ondersteuning. De Weekend Academie ten slotte laat kinderen dromen over een betere toekomst door onder meer huiswerkbegeleiding te bieden en inspirerende sprekers uit te nodigen.

Op 18 mei reikt koning Willem-Alexander de prijzen uit.