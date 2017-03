Apeldoorn lijkt het meest op Nederland

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Apeldoorn komt van alle gemeenten het meest overeen met de landelijke uitslag. Dat blijkt uit informatie van de Verkiezingsdienst van het ANP.

In Urk was de grootste afwijking te zien. Hier werd de SGP, traditioneel een grote partij in de gemeente, veruit de grootste partij met 56,1 procent. De ChristenUnie kreeg 11,6 procent van de stemmen, het CDA 14,2 en de PVV 11 procent. De VVD, landelijk de grootste, kreeg in Urk slechts 1, 8 procent van de stemmen. Ook de opkomst van 89,8 procent was fors hoger dan het landelijke percentage.