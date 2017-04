ANWB: meivakantie vrijdag ingeluid met files

Veel Nederlanders trekken er eind deze week op uit. Het begin van de meivakantie zal vooral op vrijdag zorgen voor extra files, aldus de ANWB dinsdag.

Met name op de wegen naar de recreatiegebieden in het midden en zuiden van het land zal het vrijdagmiddag drukker zijn dan anders, aldus een woordvoerder. De filekans is volgens hem het grootst op de A1 en de A28 (rond Amersfoort), de A12 (Utrecht-Arnhem) en op de wegen naar de Zeeuwse en Hollandse kust.

Zaterdag zal het traditionele bloemencorso in de Bollenstreek voor verkeershinder zorgen.

Naast vakantiebestemmingen in eigen land is ook een verblijf in Duitsland of Frankrijk volgens de ANWB populair in de meivakantie.