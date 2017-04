Anton Westerlaken overleden

Voormalig vakbondsbestuurder Anton Westerlaken is overleden. Hij stierf vrijdag in Rotterdam op 62-jarige leeftijd, meldt het Maasstadziekenhuis. Hij was daar 4,5 jaar voorzitter van de raad van bestuur.

Hij moest deze functie al wegens ziekte neerleggen. „Onder zijn leiding heeft het Maasstad Ziekenhuis een internationale accreditatie behaald (JCI) en is het ziekenhuis lid geworden van de topklinische ziekenhuizen (STZ)”, aldus het ziekenhuis maandag.

Westerlaken bekleedde verschillende bestuurlijke functies. Hij dankte zijn grote naamsbekendheid aan zijn voorzitterschap (1992-1998) van de christelijke vakcentrale CNV .

Boerenzoon Westerlaken (13 februari 1955, Zuilichem) kwam al op jonge leeftijd in aanraking met de vakbeweging. Tijdens zijn werk bij de politie werd hij actief voor de Algemeen Christelijke Politiebond (ACP). In 1979, 24 jaar oud, werd hij bestuurder van de politiebond. Later volgde het voorzitterschap. In 1986 kwam de overstap naar de CNV.

Direct baarde hij opzien met een oproep aan werknemers om vijf jaar lang genoegen te nemen met koopkrachtbehoud. De vakbeweging nam het hem niet in dank af. Het leverde hem het predicaat op van rasechte dwarsligger in vakbondsland.

Westerlaken stond binnen het CNV bekend als een typisch doe-mens en een keiharde werker. Hij was ongeduldig, openhartig en zat vol idealen. De inmiddels ter ziele Evangelische Volkspartij en het CDA polsten hem beiden vergeefs voor een baan in de politiek.