„Amsterdams inhuurbeleid personeel deugt niet”

Het Amsterdamse externe inhuurbeleid voor personeel laat veel te wensen over. Dat stelt de Rekenkamer Metropool Amsterdam in een donderdag verschenen rapport. Het huidige beleid is „onvolkomen, complex en warrig” en de begroting voor externe inhuur wordt sinds 2010 „stelselmatig overschreden”, zo staat in het onderzoek.

Het gaat daarbij om forse bedragen, zegt Jan de Ridder, directeur van de rekenkamer. Zo gaf de gemeente Amsterdam vorig jaar ruim 237 miljoen euro uit aan de inhuur van experts van buiten, maar liefst 182,7 miljoen meer dan was begroot. De Ridder benadrukt dat hierdoor niet direct een financieel tekort ontstaat, maar dat „wel helder is dat de gemeente niet in staat is goed te begroten”.

De gemeente stelt in een reactie niet te begrijpen waar de rekenkamer de cijfers vandaan heeft, omdat de jaarrekening over 2016 nog niet is vastgesteld. Verder laat het college van burgemeester en wethouders weten dat er al grotendeels actie is ondernomen op de aanbevelingen uit het rapport. Het stadsbestuur zegt „het volste vertrouwen” te hebben hiermee grip te krijgen op de omvang van de externe inhuur.