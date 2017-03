Amsterdam wil touringcars uit centrum weren

De binnenstad van Amsterdam moet in de toekomst vrij worden van touringcars. Vanaf 13 april zijn er alleen nog toeristenbussen welkom die daadwerkelijk iets te zoeken hebben in het centrum, bevestigde een woordvoerder van wethouder Pieter Litjens (verkeer) een bericht hierover in Het Parool.

Op dit moment hoeft volgens hem zestig procent van de touringcars helemaal niet in de binnenstad te zijn, maar rijden ze er alleen doorheen. Chauffeurs die zich hier straks nog aan schuldig maken, riskeren een boete van 90 euro.

Het tegengaan van touringcars moet de doorstroming van het verkeer in de stad verbeteren.