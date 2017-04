Amsterdam past plan voor erfpacht aan

De gemeente Amsterdam heeft de plannen voor het nieuwe erfpachtstelsel vrijdag fors aangepast. Het wordt voor erfpachters goedkoper en gunstiger om vrijwillig over te stappen op eeuwigdurende erfpacht.

Het Amsterdamse gemeentebestuur heeft vrijdag aanpassingen in het voorstel aangebracht om tegemoet te komen aan de kritiek van grote aantallen insprekers die hoge woonlasten vreesden. „Door de insprekers is de politieke realiteit veranderd en ontstond draagvlak om korting aan te bieden aan erfpachters die vrijwillig overstappen”, zegt wethouder Eric van der Burg (grondzaken). Hij spreekt van een historisch besluit.

Erfpachters krijgen tot 2020 de tijd om onder de gunstiger voorwaarden over te stappen. Eeuwigdurende erfpacht betekent dat het jaarlijkse bedrag dat de huiseigenaar moet betalen aan de eigenaar van de grond, namelijk de gemeente, voortaan eenmalig wordt vastgesteld en niet meer tussentijds wordt herzien.

In de nieuwe plannen vinden eerst de technische wijzigingen plaats, daarna volgt ook nog een korting van 25 procent. Dat betekent dat iemand met een woning met een WOZ-waarde van 1 miljoen euro niet jaarlijks 17.638 euro gaat betalen, maar een jaarlijkse erfpachtbijdrage van 7905 euro. Dat is een totale korting van 55 procent. Een derde van alle erfpachtwoningen in Amsterdam valt in het aangepaste erfpachtstelsel in de goedkoopste categorie. Het college heeft de duurste categorie uit de plannen geschrapt.

Door het nieuwe stelsel loopt de gemeente meer inkomsten mis. De gemeente geeft naar eigen zeggen een totale korting van 3,2 miljard euro aan erfpachters.