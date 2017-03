Amnesty: geen fundamentele rechten geschonden

Bij demonstraties van Turkse Nederlanders in Rotterdam zijn zaterdag geen fundamentele mensenrechten geschonden, concludeert Amnesty International maandag na het hoog opgelopen conflict tussen Nederland en Turkije. Voor de Turkse verwijten over het politieoptreden tegen demonstranten bestaat volgens de mensenrechtenorganisatie op het eerste gezicht geen grond.

Turkije maakte maandag bekend gerechtelijke stappen te eisen tegen het „disproportionele” optreden van de Nederlandse politie. Volgens Amnesty is daarvan geen sprake. De gemeente Rotterdam heeft volgens Emile Affolter van Amnesty drie plaatsen in de stad aangewezen waar demonstranten gebruik konden maken van hun vrijheid van meningsuiting en recht op demonstratie.

Op de plaats waar werd gedemonstreerd, voor het Turkse consulaat in Rotterdam, gold echter een noodbevel. „Daar waren honderden demonstranten en na te zijn gevorderd door de politie is een deel daarvan weggegaan. Mensen die klappen hebben gekregen kunnen een klacht indienen bij de politie, dat staat hen vrij”, zegt hij.

Een fundamentele aantasting van de vrijheid van meningsuiting heeft Amnesty echter niet geconstateerd. „Daarvoor moet je toch echt in Turkije zijn”, zegt Affolter. Hij wijst erop „dat in geen land ter wereld zo veel journalisten vastzitten”. Dat zijn er volgens Amnesty meer dan 120. Ook het recht op vrijheid van meningsuiting is volgens hem „in Turkije niet goed geregeld”.