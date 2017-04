Ammoniaklek bij opslagbedrijf Zwaagdijk

Door een lekkage in een koelleiding bij opslagbedrijf Koelhuis WFO in Zwaagdijk (Noord-Holland) is zaterdag ammoniak vrijgekomen. Het gebied rondom het bedrijf is in een omtrek van 500 meter afgezet. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren te sluiten.

De ammoniak concentreert zich binnenin het bedrijf, waar de lekkage is ontstaan. Desondanks blijven alle maatregelen van kracht tot het lek is gedicht. Inmiddels is de brandweer naar binnen gegaan om de koelleiding te repareren.

Hoe de lekkage is ontstaan, kon de brandweer nog niet zeggen. Wel dat er maximaal 8000 liter ammoniak zit opgeslagen in de leiding. Ammoniak wordt gebruikt als koelmiddel.