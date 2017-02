Almelo enige tijd zonder stroom

Een groot deel van Almelo is zaterdag getroffen door een stroomstoring die rond het middaguur begon. Nog geen twee uur later was de elektriciteitsvoorziening weer hersteld. Volgens netbeheerder Cogas is brand in een schakelstation in de Wierdensestraat de oorzaak van de storing.

Er zaten zeker 18.000 huishoudens en veel bedrijven in en om het centrum van de stad zonder stroom. Politie en brandweer kregen talloze meldingen. Mensen kwamen vast te zitten in liften, veel winkels en horecazaken gingen dicht en verkeerslichten vielen uit. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd.

Het ziekenhuis in Almelo schakelde over op noodstroom.