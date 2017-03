Alle fractievoorzitters maandag bij Schippers

Verkenner Edith Schippers spreekt maandag met alle dertien fractievoorzitters over mogelijke regeringscoalities. Mark Rutte (VVD) is om 08.30 uur als eerste aan de beurt, gevolgd door Jesse Klaver (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66) en Sybrand van Haersma Buma (CDA).

De gesprekken nemen de hele dag in beslag. Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FvD) is om 19.15 uur de laatste die bij Schippers (VVD) langsgaat. De gesprekken worden gehouden in het Tweede Kamergebouw.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de verkiezingsuitslag en het verslag van de verkenner. Daarna zal de Kamer waarschijnlijk een of meer informateurs aanwijzen.