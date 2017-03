Alle arrestanten Rotterdam heengezonden

Alle arrestanten die in de nacht van zaterdag op zondag zijn aangehouden tijdens de rellen rond het Turkse consulaat in Rotterdam zijn zondag vrijgelaten. De politie arresteerde in totaal zeventien mensen.

Volgens een woordvoerster van het OM in Rotterdam zal de Officier van Justitie op een later moment bepalen wat er met de zaken gebeurt. De arrestanten werden opgepakt vanwege openlijke geweldpleging en het niet opvolgen van bevelen van de politie.

De rellen braken in de nacht van zaterdag op zondag uit na het gedwongen vertrek van de Turkse minister voor Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya, waarna boze Turkse Nederlanders de straat opgingen. Hen is meerdere keren gevraagd vreedzaam te vertrekken. Een groot deel van de demonstranten gaf gehoor aan die oproep, maar een deel van hen begon de politie te bekogelen met bakstenen en bloempotten. Dat was voor de ME reden om in te grijpen.

Zeven mensen raakten tijdens de rellen gewond, onder wie een agent die een gebroken hand opliep.