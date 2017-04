Al 1600 zwangere vrouwen laten NIP-test doen

Zo’n 1600 zwangere vrouwen hebben de afgelopen week, tot en met woensdag, de niet-invasieve prenatale test (NIPT) laten doen.

Dat stelde zegsman Jan Spee van het NIPT Consortium donderdag desgevraagd.

Sinds deze maand krijgen vrouwen de NIP-test standaard aangeboden. Die kost 175 euro. Bij de test wordt bloed van de vrouw onderzocht met daarin DNA van de foetus.

Voorheen kwamen alleen risicogroepen in aanmerking voor de NIP-test, zoals oudere vrouwen. Dagelijks vonden eerder in Nederland enkele tientallen van die tests plaats.

De test kan onder meer uitwijzen of een ongeboren kindje het syndroom van Down heeft. De verwachting is dat door de beschikbaarheid van de test het aantal abortussen van kinderen met down zal toenemen.

De afgelopen dagen konden vrouwen terecht in zo’n 150 prikposten om bloed voor de test af te laten nemen. De bloedmonsters worden geanalyseerd in drie universitaire medische centra, te weten in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht.

Over de intenties van de zwangere vrouwen om de NIP-test te doen, zegt Spee op dit moment niets te kunnen zeggen. Er is een onderzoek van enkele jaren omtrent die thematiek gestart.

Zaterdag in de bijlage Accent een artikel over de NIPT-thematiek.