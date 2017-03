Agenten schieten bij aanhouding in Delft

Bij de aanhouding van twee verdachten in Delft hebben agenten vrijdag enkele schoten gelost. Niemand raakte gewond, meldde de politie.

Een man werd rond 15.30 uur door de bestuurder van een auto bedreigd met een vuurwapen op de Derde Werelddreef in de wijk Tanthof. Hij gaf direct een beschrijving van de twee inzittenden door via het alarmnummer 112.

Toen de politie de mannen, een 27-jarige Hagenaar en een man van dertig uit Delft, elders in de wijk wilde oppakken, gingen die er in hun auto vandoor. De agenten losten meerdere schoten en zetten de achtervolging in. Of in de lucht is geschoten als waarschuwing of bijvoorbeeld gericht op de banden is niet bekendgemaakt.

Het onderzoek wordt verricht door de recherche, wat gebruikelijk is wanneer agenten bij een incident hun dienstwapen hebben gebruikt.

De politie zette bij het onderzoek speurhonden en een helikopter in. De verdachten zijn opgepakt en worden verhoord.